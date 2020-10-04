Москва, , 21:59 — REGNUM Следующий фильм серии «Обитель зла» будут снимать в Санкт-Петербурге. Об этом режиссёр Пол Уильям Скотт Андерсен сообщил во время выступления на фестивале Comic Con Russia Online 2020.

Он сказал, что уже практически закончил работу над сценарием картины, действие которой будет проходить в городе на Неве. Кинематографист отметил, что это станет сюрпризом для Миллы Йовович, и добавил, что ему ещё предстоит узнать мнение актрисы по поводу поводу.

Напомним, Милла Йовович является супругом Пола Андерсена, они зарегистрировали отношения в 2009 году. Андерсен является создателем кинофраншизы «Обитель зла», он выступил в качестве режиссёра в четырёх из шести проектах фильмов серии.

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