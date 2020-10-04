Москва, , 21:40 — REGNUM Стало известно, когда российский кинокомикс «Майор Гром» появится на больших экранах. Об этом продюсеры проекта сообщили 4 октября на фестивале Comic Con Russia Online 2020.

Премьера фильма запланирована на 8 апреля 2021 года. Создатели картины также показали зрителям новый трейлер кинокомикса, в котором присутствуют новые кадры.

В основу будущей картины режиссёра Олега Трофима лёг одноимённый комикс российского издательства Bubble Comics. Роль майора Игоря Грома в нём исполнил Тихон Жизневский. Компанию на съёмочной площадке ему составили Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова, Михаил Евланов и другие известные актёры.

Читайте ранее в этом сюжете: На фестивале Comic Con Russia 2020 выступят авторы фильма «Майор Гром»