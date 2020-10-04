Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Ролик с 8 минутной демонстрацией игрового процесса игры Godfall появился 4 октября на YouTube-канале Famitsu TUBE.

Благодаря видеоролику можно понять, каким образом можно будет поиграть в Godfall. Кроме того, благодаря тому, что запись игры бала осуществлена с грядущей консоли Sony PlayStation 5, можно оценить новый уровень график, которую может обеспечить начинка приставки.

Суть игры заключается в том, что игрок берёт на себя роль рыцаря, которым сражается с множеством противников, используя холодное оружие. Планируется, что игра выйдет 12 ноября 2020 года и будет включена в стартовую линейку при начале продаж консоли Sony PlayStation 5.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября стало известно, что компания Sony начала рассылку предложений о предзаказе PlayStation 5 в США.