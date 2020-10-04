Стокгольм, , 19:31 — REGNUM Обновление под названием Caves & Cliffs для игры Minecraft представили создатели игры — студия Mojang 3 октября в ходе онлайн-трансляции на своём YouTube-канале.

Данное обновление привнесёт в игру масштабные изменения, затрагивающие устройство гор и скал в игровом мире. Кроме того, у игроков появится возможность найти и создать новые предметы, а также встретить новые виды противников.

Разработчики отметили, что планировали закончить обновление в рождественские праздники, но из-за огромного масштаба изменений пришлось перенести выход Caves & Cliffs на лето 2021 года.

По их словам, количество запланированного контента настолько велико, что работа над его реализацией продолжается до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно о предложении к игрокам от студии Mojang выбрать следующее существо, которое появится в игровом мире Minecraft.