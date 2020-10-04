Стокгольм, , 19:02 — REGNUM Кадр из грядущей третьей части серии игр Payday опубликовала студия-разработчик Overkill Software 3 октября на странице в соцсети Twitter.

На кадре изображён человек в плаще, маске и перчатках, который сидит перед компьютерами в серверной комнате. Изображение окрашено в тёмные холодные сине-зелёные тона.

Помимо прочего, разработчики поделились информацией о технической части игры. По их словам, Payday 3 разрабатывается на игровом движке Unreal Engine.

В студии отметили, что решили поделить данной информацией с фантами в связи с достижением отметки в 100 тыс. подписчиков на официальной странице игры в Twitter.

Напомним, серия игр под названием Payday является кооперативным шутером, где игроки берут на себя роль грабителей. Цель игры заключается в максимально эффективной совместной краже.