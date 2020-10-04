Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила первый тизер фильма «Охотник на чудовищ» режиссёра Пола Андерсона. Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

В коротком ролике член военного подразделения ООН Артемида (роль исполняет актриса Милла Йовович) встречает одного из крупнейших монстров вселенной Monster Hunter, известного под названием Black Diablos.

Ролик был опубликован 3 октября и набрал более 160 тыс. просмотров. Пользователи видеохостинга оценили тизер неоднозначно — ролик набрал 3,1 тыс. положительных и 1,7 тыс. отрицательных оценок.

Сюжет фильма «Охотник на чудовищ» основан на серии видеоигр Monster Hunter. Премьера фильма назначена на апрель 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре режиссёр Пол Андерсон заявил, что работает над сценарием фильма, действие в котором будет разворачиваться в Санкт-Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Пол Андерсон снимет фильм в Санкт-Петербурге