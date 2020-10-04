Москва, , 09:40 — REGNUM Сериал «Гадалка» был убран из эфирной сетки «Первого канала» после показа первых семи серий. Об этом свидетельствует расписание телепередач, опубликованное на сайте телеканала.

Первая серия второго сезона телесериала «Гадалка» была показана 28 сентября, с 29 сентября до 1 октября были показаны ещё 7 серий. Ожидалось, что продолжение сериала последует 5 октября, однако его место в эфирной сетке занял многосерийный фильм «Мосгаз. Формула мести». Причины перестановок в программе телепередач не указываются.

Второй сезон мистического детектива «Гадалка» состоит из 16 серий. Главные роли в многосерийном фильме играют Михаил Пореченков и Екатерина Олькина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Михаилу Пореченкову было присвоено звание народного артиста России.