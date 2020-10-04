Москва, , 07:47 — REGNUM Британский кинорежиссёр Пол Андерсон рассказал, что заканчивает работу над сценарием для нового фильма, действие в котором будет проходить в Санкт-Петербурге. Режиссёр сообщил о работе над новым фильмом на фестивале Comic Con Russia.

В рамках онлайн-фестиваля Пол Андерсон представил российским зрителям готовящийся к выходу фильм «Охотник на монстров» (Monster Hunter). На вопросы организаторов фестиваля ответила и жена режиссёра Милла Йовович, сыгравшая одну из ролей в этом фильме.

Андерсон отметил, что проект находится в стадии постпроизводства, а все съёмки удалось завершить до введения ограничений в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Режиссёр добавил, что уже работает над следующим проектом.

«Я буквально сейчас заканчиваю сценарий фильма, где местом действия будет Санкт-Петербург», — сообщил Андерсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера фильма «Охотник на монстров» запланирована на апрель 2021 года.

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