Лондон, , 05:06 — REGNUM Временно прервать свою работу в связи с пандемией коронавируса может крупнейшая сеть кинотеатров Великобритании Cineworld. Об этом 3 октября сообщает газета The Sunday Times.

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По информации издания, официально объявить о своём решении компании может уже 4 октября. В случае принятия такого решения могут потерять работу около 5,5 тыс. человек, причём большей части сотрудников будет предложено уволиться по собственному желанию.

Причиной закрытия сети кинотеатров станет отсутствие высокобюджетных премьер ожидаемых зрителями кинофильмов. Представители Cineworld возлагали надежды на выход очередного фильма киносаги о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die), который был намечен на ноябрь. Однако премьера была отложена из-за пандемии COVID-19 на апрель 2021 года, а до декабря текущего года никаких крупных кинопремьер не ожидается.

Всего в сеть компании Cineworld входят 128 кинотеатров в Великобритании и Ирландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киносеть Cinemark в США попыталась вернуть зрителей в кинотеатры, предложив им услугу проведения частных вечеринок в кинозалах с просмотром фильмов.

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