Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Неофициальный ремейк игры 2000 года Diablo II на стадии демоверсии опубликовал энтузиаст под псевдонимом Benmonor. Об этом 2 октября сообщает портал iXBT.games.

Пробная версия ремейка получила название Diablo Respawned и доступна совершенно бесплатно. В данной игре автор решил поставить перед собой цель привести графику легендарной игры в приемлемое по современным меркам состояние.

Помимо прочего, Benmonor частично переработал игровой процесс, взяв, как он считает, лучшие игровые элементы из данной серии игр. По уверениям энтузиаста, когда он закончит работу над ремейком, он также предоставит к нему бесплатный доступ для всех желающих.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября разработчики онлайн-игры Rogue Company сообщили, что их проект стал абсолютно бесплатным для пользования игроками.