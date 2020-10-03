Москва, , 18:29 — REGNUM Выставка Futurum Moscow прошла в онлайн-формате 3 октября в сообществе мероприятия в соцсети «Вконтакте».

Организаторы приняли решение провести прямую трансляцию, чтобы не подвергать опасности вероятных гостей мероприятия в условиях опасности распространения новой коронавирусной инфекции.

На выставке прошли показы одежды и различных художественных работ и перфомансов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что московская выставка «Город: детали» получила серебряную награду в ходе международного конкурса A' Design Award & Competition.