Воронеж, , 18:09 — REGNUM Две выставки в честь 150-летия русского писателя Ивана Бунина состоятся на территории Воронежского областного художественного музея им. Крамского. Об этом сообщила пресс-служба музея 3 октября журналистам.

Первая экспозиция получила название «Как сказать обо всей этой красоте», другая — «Сквозь бунинское слово». Организаторы выставок поставили перед собой цель напомнить гражданам о том вкладе, который внёс Бунин, как представитель литературы, в культурный фонд России.

В ходе выставок гости смогут ознакомиться, как с произведениями писателя, так и с живописными и графическими работами от известных художников. Выставки пройдут с 15 октября по 8 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на территории парка искусств «Музеон» в Москве открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.