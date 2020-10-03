Москва, , 17:50 — REGNUM Название и команду развлекательного телеканала «Супер» решил подвергнуть изменению владелец предприятия — холдинг «Газпром-медиа». Об этом 2 октября пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно информации, теперь телеканал будет осуществлять работу под предводительством генерального директора телеканала «Пятница» Николая Картозия. Название тоже будет изменено. Вероятно, канал будет носить имя «Суббота».

Перестановки внутри телеканала оказались связаны с убытками в размере 14 млрд рублей, которое понесло предприятие. Ранее каналом занималась группа продюсеров под названием Yellow, Black & White.

Напомним, 1 октября руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что телевидение всегда оставалось инструментом виляния для различных политических сил.