Лос-Анджелес, США, , 16:42 — REGNUM Премьера картины «Форсаж 9» состоится 28 мая 2021 года, 2 октября сообщает издание Variety.

Обнародованная дата выхода фильма оказалась не первая. Изначально фильм должен был выйти в прокат 21 мая 2020 года. Но планы создателей были нарушены вспышкой коронавируса по всему миру и закрытием большого количества кинотеатров.

В результате картина выйдет более чем через год после первой официальной даты премьеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября стало известно, что премьера новой части «бондианы» под названием «Не время умирать» была перенесена на 2 апреля 2021 года.

Ранее создатели планировали показать фильм 19 ноября 2020 года.