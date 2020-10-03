Москва, , 13:34 — REGNUM В последние годы жизни звукорежиссёр и эстрадный певец Александр Кальянов боролся с онкологическим заболеванием. Об этом сообщил певец Юрий Лоза на своей странице в социальной сети Facebook.

Лоза рассказал, что познакомился с Кальяновым в 1984 году при записи первого варианта песни «Плот». Он отметил, что Александр Кальянов «понимал в звуке как мало кто другой», поэтому с ним сотрудничали очень многие артисты.

Также Лоза рассказал, что Кальянов был «ярым звуковым перфекционистом» и всегда возил с собой компактный концертный аппарат. Он добавил, что, несмотря на значительный возраст, Кальянов сохранял бодрость, что проявлялось во время недавних совместных гастролей.

«Последние три года он болел и мало с кем общался — видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной — рак оказался сильнее…» — подытожил Лоза.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, музыкант Александр Кальянов скончался 2 октября в возрасте 73 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер музыкант Александр Кальянов