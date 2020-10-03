Москва, , 12:20 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства России Михаил Мишустин поздравили народного артиста СССР, актера театра и кино, режиссера Армена Джигарханяна с юбилеем — ему исполнилось 85 лет. Поздравительные телеграммы опубликованы сегодня, 3 октября, на официальных сайтах президента и правительства России.

Владимир Путин пожелал Джигарханяну здоровья, успехов и всего самого доброго. Он отметил, что профессиональный путь Джигаханяна достоин самого глубокого и искреннего признания.

«Талант актера и режиссера, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом на протяжении многих лет помогают Вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы», — пишет Владимир Путин.

Глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что спектакли и фильмы с участием Джигарханяна пользуются неизменной популярностью.

Также Мишустин заявил, что Джигарханян — гениальный актёр и замечательный режиссер. Миллионы зрителей любят его. При этом широкий творческий диапазон и откровенность в кадре и на сцене позволяют Джигарханяну пользоваться неизменной популярностью.

«За эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Армена Джигарханяна», — пишет глава правительства России.