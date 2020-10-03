Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Американский кинорежиссёр Клинт Иствуд начал поиск мест для съёмки нового фильма «Мужские слёзы» (Cry Macho). Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Клинт Иствуд снимет новый фильм для студии Warner Bros. Продюсерами «Мужских слёз» станут сам Иствуд, Аль-Раджи, Джессика Мейер и Тим Мур. Сообщается, что Клинт Иствуд выступит не только как режиссёр, но и сыграет одну из главных ролей.

Фильм «Мужские слёзы» будет основан на одноимённом романе американского драматурга Ричарда Нэша. Клинт Иствуд сыграет роль бывшего чемпиона конных скачек.

Пока не известно, когда будет начато производство фильма, однако Иствуд уже приступил к выбору локаций. Эксперты ожидают, что фильм может выйти в прокат в конце 2021 или начале 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в мае 2020 года актёр и режиссёр Клинт Иствуд отметил своё 90-летие.

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