Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Колумбийско-американская актриса и модель София Вергара, которая известна по роли в комедийном сериале «Американская семейка», стала первой в рейтинге наиболее высокооплачиваемых актрис мира, который 3 октября обнародовал журнала Forbes.

По данным издания, доход 48-летней Вергары за минувший год составил $43 млн, при этом за участие в каждом эпизоде сериала она получала по $500 тыс. и ещё по $10 млн она зарабатывала за каждый сезон шоу «Америка ищет таланты», где была судьей.

На втором месте американская актриса Анджелине Джоли, которая за год заработала $35,5 млн и в минувшем году больше всего получила за участие в фильме студии Marvel «Вечные», выход которого намечен на 2021 год.

Третьей в списке идет актриса из Израиля актриса Галь Гадот с годовым доходом $31,5 млн, которая за съемки в ленте «Красное уведомление» (2020) стримингового сервиса Netflix получила $20 млн.

Также врейтинг вошли актрисы: Мелисса Маккарти (годовой доход $25 млн), Мэрил Стрип ($24 млн), Эмили Блант ($22,5 млн), Николь Кидман ($22 млн), Эллен Помпео ($19 млн), Элизабет Мосс ($16 млн) и Виола Дэвис ($15,5 млн).

При этом отмечается, что суммарный годовой доход актрис, участвующих в данном рейтинге, составил $254 млн, что на 20% ниже в сравнении с минувшим годом. КРроме этого, отмечается, что из-за пандемии коронавируса были отменены многие кинопремьеры и потому доход актрис из фильмов и сериалов, которые транслируются по телевидению и на стриминговых сервисах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 наиболее крупных в России медицинских компаний по уровню выручки за минувший год.