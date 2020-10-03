Москва, , 07:19 — REGNUM Победителем третьего сезона музыкального шоу «Голос 60+» стала жительница Санкт-Петербурга Дина Юдина. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

В суперфинал третьего сезона музыкального проекта «Первого канала» вышли четыре исполнителя. Татьяна Шупеня исполнила песню «Город детства», Ирина Аникина — «Старинные часы», а Пётр Таренков — песню мексиканского композитора Агустина Лары «Гренада». Победительницей была признана Дина Юдина, исполнившая песню «На тот большак», известную по фильму «Простая история» 1960 года.

Третий сезон вокального телевизионного конкурса для исполнителей старше 60 лет стартовал 4 сентября. Наставниками в этом сезоне стали Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Елена Ваенга и Гарик Сукачёв.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в январе 2020 года победитель телешоу «Голос» Аскер Бербеков был удостоен звания заслуженного артиста Кабардино-Балкарии.

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