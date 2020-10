Лос-Анджелес, США, , 01:15 — REGNUM На актёра Рика Мораниса 1 октября 2020 года в Нью-Йорке было совершено нападение. Об этом 2 октября сообщил портал We Got This Covered.

Неизвестный мужчина напал на него в тот момент, когда Моранис прогуливался по улице, расположенной недалеко от его дома. Всё началось с того, что злоумышленник подошёл к актёру и ударил его по голове. В результате Моранис попал в больницу, получив множественные травмы.

По имеющейся информации, сейчас он чувствует себя нормально. Полиция предложила вознаграждение в размере $2,5 тыс. тому, что сможет предоставить информацию о произошедшем.

Напомним, Рик Моранис снялся в таких фильмах, как «Охотники за привидениями», «Дорогая, я уменьшил детей», «Маленькие великаны» и других. После того, как в 1991 году от рака умерла его жена Энн Моранис, актёр режил покинуть большое кино и посвятил себя воспитанию детей.

