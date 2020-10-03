Лос-Анджелес, США, , 00:47 — REGNUM Кинокомпания MGM решила вновь отложить премьеру 25 фильма «бондианы» «Не время умирать», теперь на весну 2021 года. Об этом 2 октября сообщила газета The Guardian.

Картина выйдет в кинотеатры 2 апреля 2021 года, а не 19 ноября 2020, как было запланировано ранее. Стоит отметить, что в этот день должна также состояться премьера боевика «Форсаж 9».

Певица Билли Айлиш 1 октября 2020 года выложила в сеть клип на песню No Time To Die, которая станет главной музыкальной темой будущей картины. Поклоники франшизы смогли увидеть в её ролике новые экшен-сцены.

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