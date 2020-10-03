Токио, , 00:36 — REGNUM В сеть выложили новый промо-ролик полнометражного аниме-фильма на основе манги «Клинок, рассекающий демонов». Ролик был опубликован 2 октября на Twitter-странице аниме-студии Ufotable.

Картину, которая станет экранизацией арки «Бесконечный поезд», начнут показывать в кинотеатрах Японии 16 октября 2020 года. В коротком ролике зрители могут видеть несколько кадров из будущего фильма.

https://twitter.com/ufotable/status/1311837296761597952

Автором манги «Клинок, рассекающий демонов» является Коёхару Готогэ. В центре повествования находятся молодой человек по имени Тандзиро Камадо и его сестра Нэдзуко, превратившаяся в демона.

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