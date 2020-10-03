Лос-Анджелес, США, , 00:26 — REGNUM Актёр Дэвид Аркетт сказал, что сейчас он готовится к съёмкам пятой части хоррора «Крик». Об этом 2 октября сообщил портал Comicbook.

Во время очередного интервью он заявил, что вновь отращивает усы Дьюи Райли.

«Ну, эти усы только что подстрижены для Дьюи», — заявил Аркетт, сообщив, что он присоединиться к съёмкам менее, чем через неделю.

Актёр добавил, что ему будет не хватать Уэса Крэйвена, однако, по его мнению, Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт также являются невероятными режиссёрами, которые вдохновляются его творчеством.

Напомним, в пятой части крика снимется актриса Нив Кэмпбелл, которая исполнила роль Сидни Прескотт в оригинальной картине. Компанию ей и Аркетту на съёмочной площадке также составит Кортни Кокс, которая сыграла в первом «Крике» журналистку Гейл Уэзерс.

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