Нью-Йорк, США, , 23:54 — REGNUM Поклонникам сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» придётся немного подождать, чтобы увидеть его спин-офф «Организованная преступность». Об этом 2 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По информации издания, проект покинул писатель и создатель шоу Мэтт Олмстед, причиной его ухода стали «творческие разногласия». При этом сообщается, что он будет участвовать в другом проекте продюсера Дика Вольфа, который работает над этой франшизой.

Издание отмечает, что, судя по всему, уход Олмстеда носит «мирный» характер. Кроме того, несмотря на этот шаг шоураннера, телеканал NBC по-прежнему хочет выпустить новый сериал в 2020—2021 году.

Сериал «Закон и порядок: Специальный корпус» NBC показывает с 20 сентября 1999 года. Ранее компания также выпустила спин-оффы «Закон и порядок: отдел оперативных расследований» и «Приговор» (Conviction).

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