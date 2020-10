Лос-Анджелес, США, , 23:38 — REGNUM Игровой фильм на основе анимационной картины 2018 года «Человек-паук: Через вселенные» может снять режиссёр Сэм Рэйми. Об этом 2 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что информацию ему передали те же источники, короые ранее сообщили правдивые сведения о проектах фильмов «Человек-паук 3» и «Морбиус». Они утверждают, что Sony решила дать эту должность режиссёру оригинальной трилогии про Человека-паука. При этом инсайдеры отметили, что пока об этом рано говорить как о свержившемся факте, поскольку проект находится на начальном этапе реализации.

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» состоялась 13 декабря 2018 года, в качестве главного героя в ней выступил Майлз Моралес. При бюджете $90 млн фильм собрал в США $190 млн, а в мире — $375,5 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Джейми Фокс хочет вернуться к роли Электро в кинокомиксе «Человек-паук 3»

Читайте развитие сюжета: Звезда оригинального «Крика» приготовила усы для съёмок в пятой части