Лос-Анджелес, США, , 22:45 — REGNUM Режиссёр Джей Джей Абрамс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход», «Звёздный путь») выступит в качестве одного из создателей анимационного фильма по произведению детского писателя Доктора Сьюза «Это только начало!». Об этом 2 октября сообщил портал Game Rant.

Абрамс займет должность продюсера проекта, как и Ханна Мингелла из студии Bad Robot. Отмечается, что их картина присоединится к адаптации «Кота в шляпе» (The Cat in the Hat) — другого произведения писателя, в рамках «Вселенной Сьюза», которую создаёт Warner Bros. Animation.

Под псевдонимом Доктор Сьюз писал автор и аниматор Теодор Сьюз Гайсел. Писатель ушёл из жизни в 1991 году, оставив после себя несколько детских произведений, которые считаются в США иконами культуры страны. К ним относятся «Зелёные яйца и окорок», «Кот в шляпе», «Лоракс» и «Места, куда ты пойдёшь».

