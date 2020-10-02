Лос-Анджелес, США, , 22:05 — REGNUM Актриса Алисия Викандер рассказала о судьбе проекта продолжения фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». Об этом 2 октября сообщил портал Comicbook.

Во время общения с ведущими телешоу Good Morning America она сказала, что эпидемия коронавируса повлияла на производство и этой картины.

«Мы планировали начать производство в этом году», — сказала Викандер, добавив, что продюсерам пришлось поменять планы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

«Мы все еще обсуждаем этот вопрос, поэтому я надеюсь, что мы, вероятно, доберёмся до него до него (до фильма — ИА REGNUM) в следующем году», — сообщила актриса.

Напомним, картина «Tomb Raider: Лара Крофт» вышла на большие экраны 15 марта 2018 года. При бюджете $94 млн фильм собрал в мировом прокате $274,6 млн.

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