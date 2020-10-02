Нью-Йорк, США, , 21:40 — REGNUM Потоковый сервис Netflix продлил сериал про единоборства «Кобра Кай» на четвертый сезон. Анонсирующий трейлер компания выложила 2 октября на своём YouTube-канале.

В ролике зрители могут видеть, как Мигель Диас (Шоло Маридуэнья) приходит в себя в больнице после падения со второго этажа школы. Инцидент стал результатом драки, показанной в финале второго сезона.

Ожидается, что четвёртый сезон шоу зрители увидят уже в 2022 году. Третий сезон Netflix начнёт показывать 8 января 2021 года. Стоит отметить, что его эпизоды были сняты ещё до того, как YouTube продал «Кобра Кай» потоковому сервису.

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