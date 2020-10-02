Нью-Йорк, США, , 20:32 — REGNUM В пятом сезоне сериала «Ривердэйл» Дрю Рэй Таннер, исполняющий роль Фангса Фогарти, будет появляться чаще чем обычно. Об этом 2 октября сообщил портал Digital Spy.

Отмечается, что в продолжении шоу актёр получит «постоянную» роль и его герой станет важной фигурой повествования. Создатель шоу Роберто Агирре-Сакаса сказал, что Таннер — отличный парень и актёр, и что благодаря этому его персонаж ожидаемо стал «фаворитом фанатов».

Напомним, Фангс Фогарти появился во втором сезоне «Ривердэйла». Ранее СМИ сообщили, что Телеканал The CW ненадолго приостановил съёмки сериала из-з задержек, возникших при обработке тестов на коронавирус, которые сдают участники съёмочной группы.

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