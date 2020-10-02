Лос-Анджелес, США, , 19:46 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер фильма «Ведьмы» (The Witches), в основу которого лег одноимённый детский роман британского писателя Роальда Даля. Ролик был опубликован 2 октября на YouTube-канале потокового сервиса HBO Max.

Снял картину режиссёр Роберт Земекис, одну из главных ролей в ней исполнит актриса Энн Хэтэуэй. Компанию на съёмочной площадке ей составили Октавия Спенсер, Стэнли Туччи, Крис Рок и молодой актёр Джазир Кадим Бруно.

Напомним, первую экранизацию «Ведьм» в 1990 году выпустил режиссёр Николас Роуг. Роль Великой Верховной Ведьмы в ней исполнила актриса Анжелика Хьюстон.

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