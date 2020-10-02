Санта-Клара, США, , 18:28 — REGNUM Nvidia выпустила обновление драйверов видеокарт, которое исправило ошибку с чёрным экраном при включении функции G-Sync и решило проблемы, с которыми сталкивались игроки Fortnite. Информация была опубликована 2 октября на сайте производителя.

Стоит отметить, что это обновление Nvidia не является очередным. Оно вносит исправления в работу драйверов версии 456.55, в которой была добавлена поддержка технологии Reflex, уменьшающей задержки.

Геймеры сталкивались с тем, что при запуске игры в полноэкранном режиме с включённой функцией G-Sync они наблюдали чёрный экран. Кроме того, патч решил проблему в Fortnite, которая возникала при включении трассировки лучей.

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