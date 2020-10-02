Новосибирск, , 16:16 — REGNUM В Новосибирске из-за коронавируса закрылся кинотеатр «Седьмое небо», расположенный в торговом центре «Калина». Кинотеатр уже частично съехал, осталось убрать ещё три зала.

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«Да, мы действительно закрылись, ещё на прошлой неделе, — рассказала пиар-менеджер сети кинотеатров «Мир Кино», в которую входит «Седьмое небо», Алина Ощепкова. — Дело в том, что из-за пандемии у нас не было прибыли и мы не могли платить торговому центру арендную плату, она стала для нас слишком высокой. Мы пытались сохранить место, но не получилось».

Сейчас кинотеатр находится в поиске нового места.