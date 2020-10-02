Москва, , 15:45 — REGNUM Самым интересным фестивалем open-air (на открытом воздухе) назван Павловский КофеДжаз, который состоится Государственном музее-заповеднике «Павловск» в Петербурге, свидетельствует рейтинг, опубликованный 2 октября аналитическим агентством «ТурСтат».

Подробности: Названы самые лучшие фестивали в России под открытым небом

Также принесет положительные эмоции в выходные 3 и 4 октября 2020 года праздник поэзии «Русь моя, милая родина…» на Родине Сергея Есенина — в селе Константиново Рязанской области в день 125-летия со дня его рождения — 3 октября.

Также в рейтинг уникальности событий первых выходных октября 2020 года станет VII Фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» во Пскове. Отмечается, что вход на все фестивали open-air свободный.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим музыкальным фестивалем под открытым небом (open-air) в России назван фестиваль «Спасская башня» на Красной площади в Москве.

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