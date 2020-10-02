Москва, , 15:30 — REGNUM В регионах России впервые состоится Всероссийский фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм». Мероприятие пройдет в 26 российских городах, сообщили в Минкультуры РФ.

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Зрители увидят любимые мультфильмы — «Ну, погоди!», «Каникулы Бонифация», «Чебурашка», «Бременские музыканты, и др., а показы будут сопровождаться мелодиями известных композиторов в исполнении симфонического оркестра, а также песнями, которые исполнят детские ансамбли.

Первый Всероссийский фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» пройдет в 26 городах пройдет с 14 ноября по 26 декабря 2020 года. Планируется, что новый фестиваль станет ежегодным.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня 2020 года киностудия «Союзмультфильм» отметила свой день рождения в 84-й раз.

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