Москва, , 15:11 — REGNUM Соискатели литературной премии имени Корнея Чуковского, учреждённой в текущем году правительством Москвы, названы 2 октября на пресс-конференции в ТАСС.

В списке — шесть номинаций. На премию в категории «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет» претендуют Елена Долговесова («Ник и Кит. Непридуманные истории, которых не было»), Светлана Нагаева («Навсегда?»), Марина Аромштам («Первое путешествие маленького чемоданчика») и другие.

В категории «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет» — авторы Евгения Басова («Наша Земля — дышит»), Надежда Беленька («Девочки-колдуньи»), Анна Кравченко («Лучше лети! Проект № 19»).

В других номинациях представлены сборники «Физика Тузика» Алексея Зайцева, «Извините, каша дома?» Марии Рупасовой, «Дольки» Марии Шелухиной, «Удивительные звери» Дарьи Герасимовой и другие.

Председатель жюри премии Андрей Усачёв отметил, что участие в новом конкурсе — хорошая возможность для писателей заявить о себе. Премия Чуковского — самая крупная и по объёму премиального фонда, и по количеству книг.

Для победителей в каждой из номинаций предназначена премия в размере 1 млн рублей. Если премию присудят коллективу, деньги поделят между авторами поровну. Имена финалистов конкурса объявят 26 октября, а победителей — 27 ноября.

Пользователи портала «Активный гражданин» могут проголосовать за победителя в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».