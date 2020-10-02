Нью-Йорк, США, , 14:55 — REGNUM Стартовали съёмки четвёртого сезона фантастического сериала «Очень странные дела». Об этом сообщается 2 октября на официальной странице Netflix в Twitter.

https://twitter.com/netflix/status/1311788010271248384

Подробности съёмок нового сезона пока не сообщаются. Ранее шоураннеры заявляли, что события шоу впервые перенесутся из города Хокинс.

Напомним, «Очень странные дела» — это популярный сериал Netflix, снятый братьями Мэттом и Россом Дафферами. Премьера третьего сезона шоу состоялась в 2019 году.

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