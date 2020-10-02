Нью-Йорк, США, , 14:36 — REGNUM Джейми Фокс может сыграть суперзлодея Электро в будущем кинокомиксе «Человек-паук 3» с Томом Холландом в главной роли. Об этом 1 октября сообщило издание The Hollywood Reporter.

Источники издания отмечают, что Джейми Фокс ведёт переговоры с Marvel о получении роли Электро — обе стороны близки к соглашению. Тем не менее представители кинокомпании пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, Джейми Фокс уже исполнял роль Электро в фильме «Новый Человек-паук 2. Высокое напряжение». Премьера кинокомикса состоялась в 2014 году.

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