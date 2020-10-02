Нью-Йорк, США, 2 октября 2020, 14:30 — REGNUM Стало известно, кто озвучит главных героев в будущем анимационном сериале Army of Dead: Lost Vegas. Полный список актёров опубликовало издание Deadline 1 октября.
Свои голоса героям сериала подарят: Джо Манганьелло, Кристиан Слейтер, Гарри Ленникс, Росс Батлер, Аня Чалотра, Ванесса Хадженс, Йетиде Бадаки, Кристина Рен, Моника Барбаро, Джена Мэлоун иНолан Норт. Шоураннером проекта выступит Джей Олива.
Напомним, Lost Vegas — это анимационный спин-офф фильма Army of Dead от Зака Снайдера. Дата его премьеры пока не сообщается.
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