Москва, , 14:25 — REGNUM В ноябре 2020 года в России состоится ежегодный всероссийский проект «Культурный марафон». Об этом сообщили организаторы проекта в лице Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ и компании «Яндекс».

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В 2020 году мероприятие познакомит детей с культурой российских регионов с помощью теста, состоящего из четырёх разделов: орнамента и декора, музыки, танца и текста.

«Наша страна может гордиться многообразием культур. У каждого народа есть свой визуальный язык, литературное и музыкальное наследие, искусство танца — все это помогает сохранять историю и традиции, чтить своих предков. Культурный марафон в 2020 году подчеркнет уникальные особенности регионов России, и позволит детям, родителям и учителям узнать больше об удивительном творческом ландшафте нашей страны», — сказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов пообещал уделять больше внимания расширению кругозора детей с помощью образовательных проектов для того, чтобы стимулировать в них интерес к дальнейшему самостоятельному изучению как отечественной, так и зарубежной культуры.

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина выразила надежду, что современные образовательные проекты помогают детям получать удовольствие от знаний, и «Культурный марафон» — не исключение.

Присоединиться к «Культурному проекту» могут все желающие — как школьники, так и студенты, а также их родители и просто интересующиеся данной темой люди.