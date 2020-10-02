Махачкала, , 13:09 — REGNUM Международный фестиваль русских театров в шестой раз пройдет в Махачкале с 5 по 14 октября. В его рамках со спектаклями выступят 15 коллективов из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе республиканского русского драмтеатра им. Максима Горького.

Из регионов России в фестивале примут участие театры из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Татарии, Астраханской области, а также Москвы. На сцене в Махачкале также выступят коллективы из зарубежных стран: Азербайджана, Германии, Сербии и Украины.

Театральную программу фестиваля составляют спектакли по произведениям русской классической и современной драматургии. На открытии выступит «Театр Луны» из Москвы со спектаклем «Королева». Дагестан в этом году представят Русский театр им. Горького со спектаклями «Васса Железнова» и «Ричард III», а также Ногайский театр со спектаклем «За закрытыми дверями».

В рамках фестиваля также будут проходить «круглые столы» для обсуждения спектаклей с участием театральных критиков, мастер-классы для режиссеров и актеров. Для зрителей фестиваль из-за ситуации с коронавирусом пройдет в режиме онлайн, выступления будут транслироваться на YouTube-канале Русского театра.

Добавим, что международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья проводится в Дагестане раз в два года.