Варшава, , 12:54 — REGNUM С 15 по 18 октября в Варшаве пройдет VI Конгресс христианской культуры. Фестиваль призван стать площадкой для диалога между представителями разными ветвями Христианской церкви, также работниками культурной сферы. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Конгресс будет сопровождаться многочисленными художественными выставками, трансляцией тематических кинофильмов, а также музыкальными концертами. Главный организатор мероприятия — архиепископ и митрополит Люблинский Станислав Будзик, поясняет, что Конгресс призван сблизить позиции разных конфессий, а также творческой интеллигенции на происходящие в мире процессы.

Среди гостей фестиваля, представляющих католическую ветвь христианства, будет кардинал Курт Кох, председатель Папского совета по содействию христианскому единству.

Участником от православной ветви станет епископ Серафин Амиельченков, бывший ректор Православной духовной академии в Санкт-Петербурге, в настоящее время отвечающий за молодежную секцию Московского Патриархата.

Третью ветвь христианства, то есть протестантизм, будет представлять старший епископ Евангелическо-Аугсбургской церкви в Польше Ян Шарек.

Примечательно, что представители трех ветвей христианства проведут совместную дискуссию «Восток — Запад». В ней будет также принимать участие архиепископ из Белоруссии Тадеуш Кондрусевич, который ранее поддержал протестующих белорусов, а Минск его включил в список невъездных.