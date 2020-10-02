Калуга, 2 октября 2020, 11:31 — REGNUM Арт-объект, установленный в новом городском парке Калуги, стал победителем всероссийского конкурса «Дерево в архитектуре 2020», сообщает 2 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на калужский Центр компетенций по городской среде «Толк».

Ротонда собрана из 15 тысяч деревянных брусков, уложенных вручную
Ротонда собрана из 15 тысяч деревянных брусков, уложенных вручную
Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

Калужская ротонда удостоена золотого диплома конкурса в номинации «Малые архитектурные формы, объекты средового дизайна». Этот арт-объект ранее представлял Калужскую область на выставке «АРХ Москва-2019», где победил в номинации «Лучшее общественное пространство». Ротонда без крыши собрана из 15 тысяч деревянных брусков, уложенных вручную.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в новом городском парке на улице Марата вечером 5 февраля 2020 года неизвестные вандалы подожгли деревянную ротонду, смонтированную в августе 2019 года. Огнём была уничтожена внутренняя обшивка конструкции из поликарбоната площадью пять квадратных метров и обуглен каркас площадью три квадратных метра.

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