Калуга, , 11:31 — REGNUM Арт-объект, установленный в новом городском парке Калуги, стал победителем всероссийского конкурса «Дерево в архитектуре 2020», сообщает 2 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на калужский Центр компетенций по городской среде «Толк».

Ротонда собрана из 15 тысяч деревянных брусков, уложенных вручную Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

Калужская ротонда удостоена золотого диплома конкурса в номинации «Малые архитектурные формы, объекты средового дизайна». Этот арт-объект ранее представлял Калужскую область на выставке «АРХ Москва-2019», где победил в номинации «Лучшее общественное пространство». Ротонда без крыши собрана из 15 тысяч деревянных брусков, уложенных вручную.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в новом городском парке на улице Марата вечером 5 февраля 2020 года неизвестные вандалы подожгли деревянную ротонду, смонтированную в августе 2019 года. Огнём была уничтожена внутренняя обшивка конструкции из поликарбоната площадью пять квадратных метров и обуглен каркас площадью три квадратных метра.

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