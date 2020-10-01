Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Бетт Мидлер, исполнившая роль ведьмы Винни Сандерсон в фильме «Фокус-покус», подтвердила, что ведёт переговоры с Disney Plus по поводу съёмок в сиквеле. Об этом 1 октября сообщил журнал Entertainment Weekly.

Актриса отметила, что в действительности вопрос о её участии в проекте является исключительно вопросом «логистики». Она добавила, что не может дождаться, когда сможет приступить к работе.

Оригинальная картина «Фокус-покус» вышла на большие экраны в 1993 году. Компанию Бетт Мидлер на съёмочной площадке составили Сара Джессика Паркер («Секс в большом городе») и Кэти Наджими («Действуй, сестра»).

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