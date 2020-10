Лос-Анджелес, США, , 22:24 — REGNUM Бенедикт Камбербэтч подтвердил информацию о том, что съёмки кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» начнутся осенью 2020 года. Об этом 1 октября сообщил портал We Got This Covered.

Во время интервью индийскому журналу актёр сообщил, что сейчас он готовиться к съёмочному процессу, отметив, что это «очень интересно». Камбербэтч добавил, что съёмки начнутся в конце октября или начале ноября 2020 года.

Напомним, в январе 2020 года проект фильма из-за творческих разногласий с продюсерами покинул режиссёр Скотт Дерриксон. Ему на смену пришёл Сэм Рэйми, котрый ранее снял трилогию про Человека-паука с Тоби Магуайром.

