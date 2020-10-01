Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Киносеть Cinemark в рамках нового плана по возвращению зрителей в кинотеатры предложила в США услугу проведения частных вечеринок в кинозалах с просмотром фильмов. Об этом 1 октября сообщил портал Screen Rant.

Услуга получила название Private Watch Party, Cinemark предложила арендовать целые кинозалы для проведения мероприятий, подразумевающих просмотр фильмов.

Отмечается, что стоимость услуги начинается от $99. Людям предлагается приносить собственные диски DVD или Blu-Ray с фильмами для их показа на большом экране, при этом в зале могут находиться не более 20 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что многие известные режиссёры подписались под публичным письмом, направленным в Конгресс США. Кинематографисты попросили в нём спасти индустрию кинопроката.

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