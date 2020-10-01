Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Создатели мультсериала «Южный парк» выпустили видео, в котором они рассказали о том, как работают в удалённом формате во время эпидемии коронавируса. Ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале South Park Studios.

Они показали, что им пришлось сделать для того, чтобы обеспечить работу в удалённом режиме. Зрители могут видеть различные ситуации, с которыми сталкивались участники проекта.

Ранее «Южный парк» «переехал» на потоковый сервис HBO Max. Пока его создатели не сообщили, когда в эфир начнут выходить эпизоды 24 сезона, ожидается, что это произойдёт осенью 2020 года.

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