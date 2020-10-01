Лос-Анджелес, США, , 21:42 — REGNUM Кристофер Нолан и Джеймс Кэмерон направили в Конгресс США публичное письмо, в котором они попросили законодательный орган страны помочь спасти кинотеатры, которые испытывают трудности из-за эпидемии коронавируса. Об этом 1 октября сообщил портал Screen Rant.

В кинотеатре Thomasmachtel

Под этим письмом также подписались Грета Гервиг, Тайка Вайтити, Пэтти Дженкинс, Майкл Бэй, Стив Маккуин, София Коппола, Райан Джонсон, Мартин Скорсезе, Зак Снайдер и другие известные кинематорафисты.

В обращении режиссёры указали на то, что кинотеатры оказывают «решающее влияние на культуру», и обратили внимание, что эта индустрия создаёт миллионы рабочих мест, давая работу в том числе инвалидам, пожилым людям и молодым людям.

Ранее многие студии в очередной раз отложили театральные премьеры новых блокбастеров. В частности, кинокомпания Warner Bros. в третий раз перенесла релиз кинокомикса «Чудо-женщина 1984», со 2 октября на 25 декабря 2020 года. Глава Sony Pictures Тони Винчикерра заявил, что кинокомпания пока не будет выпускать в кинотеатры фильмы с большим бюджетом.

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