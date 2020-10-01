Москва, , 19:15 — REGNUM В московском Фестивальном центре «Октябрь» и в Московской школы кино начала свою работу бизнес-площадка 42-го Московского международного кинофестиваля.

Съёмочный процесс Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». Реж. Фёдор Хитрук. 1968. СССР

Об этом 1 октября сообщает пресс-служба организаторов фестиваля.

Бизнес-площадка функционирует с 1 по 3 октября в зале №9 Фестивального центра «Октябрь», а так же на площадке образовательного партнера мероприятия Московской школы кино.

В рамках фестиваля будут проведены ХIV Московский питчинг дебютантов с призовым фондом на общую сумму три миллиона рублей, а также панельная дискуссия «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров».

Кроме того, состоятся презентация платформы веб-сериалов CHILL и книги Анны Гудковой «Питчинг. Как представить и продать свою идею», а также презентация программы EAVE ON DEMAND IN RUSSIA» «Как 2020-й год изменил кино и сериалы» и Open-talk «Как вывести дебютное кино на мировые рынки?».

Отдельно указывается, что все мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, необходимых в условиях эпидемии коронавируса.

Напомним, 42-й Московский международный кинофестиваль будет работать с 1 по 8 октября 2020 года.

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