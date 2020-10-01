Лос-Анджелес, США, , 18:41 — REGNUM Новый фильм Netflix «Спонтанность» (Spontaneous) получил оценку 100% от критиков на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes. Информация была опубликована 1 октября на сайте сервиса.

Одну из главных ролей в картине исполнила Кэтрин Лэнгфорд, которую зрители знают по сериалам «13 причин почему», «Проклятая» а также фильмам «Достать ножи» и «С любовью, Саймон». На момент написания этой новости свои обзоры на Rotten Tomatoes оставили 15 критиков, все посчитали «Спонтанность» «свежей» картиной (согласно классификации Rotten Tomatoes).

Сюжет фильма, выполненного в жанре комедийного хоррора, рассказывает о том, как в одной из старших школ США начинают происходить ужасные события: подростки начинают взрываться по неизвестной причине. В центре повествования находятся девушка и молодой человек, которые ожидают, что их постигнет та же участь.

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