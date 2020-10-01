Лос-Анджелес, США, , 18:17 — REGNUM В сеть выложили первые кадры фильма «Black Bottom» Ма Рейни» (Ma Rainey's Black Bottom), который стал последним кинопроектом актёра Чедвика Боузмана. Изображения были опубликованы 1 октября на Twitter-странице потокового сервиса Netflix.

В основу картины легла одноимённая пьеса Августа Уилсона, в ней также снялась Виола Дэвис. Сюжет рассказывает о группе легендарной блюзовой исполнительницы Ма Рэйни. Боузман сыграл амбициозного трубача Ливи, который преследует свои цели.

https://twitter.com/netflix/status/1311440690203652096

Чедвик Боузман скончался 28 августа 2020 года в возрасте 43 лет, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Премьера «Black Bottom» Ма Рейни» состоится на сайте Netflix 18 декабря 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Саша Барон Коэн снялся в тизер-трейлере комедии «Борат 2»